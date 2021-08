Piqué baixa salário e 'deixa' Barcelona inscrever Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj

O Barcelona anunciou, este sábado, em comunicado, que conseguiu realizar a inscrição de mais três jogadores na La Liga: os reforços Memphis Depay e Eric Garcia, e Rey Manaj, avançado que chegou à equipa B dos blaugrana em 2020. Ronald Koeman poderá contar, assim, com todos os jogadores disponíveis no plantel para a partida de estreia na La Liga, que se realizará este domingo, pelas 19H00, frente à Real Sociedad.





O Barça adiantou ainda que este acordo só foi possível graças à redução salarial concordada com um dos capitães de equipa, Gerard Piqué, sendo que o clube continua a trabalhar com Sergio Busquets e Jordi Alba que, segundo o comunicado, também se mostram dispostos a aceitar um corte.Recorde-se que os catalães continuam a precisar de baixar a massa salarial para cumprirem as exigências da liga espanhola, sendo que até ao momento apenas confirmaram a venda de cinco jogadores, incluindo a do português Francisco Trincão, que saiu para o Wolverhampton de Bruno Lage.