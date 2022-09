Piqué: da acusação de "gravíssimo prejuízo" ao Barcelona ao estatuto de... central mais bem pago do Mundo

Parece estar para durar a divulgação dos já chamados 'Barçaleaks' por parte do 'El Mundo'. Depois dos assuntos relacionados com as exigências de Leo Messi para renovar com o Barcelona em 2020 , o jornal espanhol revela agora os acontecimentos que levaram Gerard Piqué a tornar-se no central mais bem pago do Mundo, isto numa altura na qual o clube o tinha sob um inquérito interno por estar a dar um "gravíssimo prejuízo" ao clube devido ao conflito de interesses entre os negócios particulares e o emblema catalão.Tudo começou com o documentário sobre a decisão de Antonie Griezmann em não aceitar a proposta para assinar pelo Barcelona, produzido pela empresa Kosmos, propriedade do jugador. Aí começou o primeiro ponto de conflito de interesses, algo que levou mesmo Josep Maria Bartomeu a pedir um relatório interno para elencar os possíveis incumprimentos que o jogador poderia ter feito. Chegou até a ser colocada em cima da mesa a possibilidade de sancionar o defesa, mas esse cenário viria a cair por terra por conta da possível "pressão mediática". E Piqué não só não foi punido, como acabou aumentado... da forma como queria.Segundo o que revela o 'El Mundo', o defesa terá dito a Bartomeu que pretendia ser o central mais bem pago do Mundo e ganhar mais do que Sergio Ramos. Algo que viria a conseguir, assinando em 2017/18 um contrato válido até 2021/22 no qual garantia um total de 142 milhões de euros brutos, 15 milhões limpos por época. Um contrato que, refira-se, acabou por ser retocado com a chegada da pandemia, altura na qual o defesa aceitou baixar o salário para ajudar o clube a superar a grave crise financeira que atravessava.