Piqué defende Barcelona no 'caso Negreira': «Se queres comprar árbitros não passas fatura»

Gerard Piqué, ex-capitão do Barcelona, saiu em defesa do clube catalão no 'caso Negreira', o processo em que os blaugrana estão a ser acusados de corrupção, por alegadamente terem pago 7 milhões de euros ao antigo árbitro Enríquez Negreira, entre 2001 e 2018, por alegados serviços de assessoria. O antigo central põe "as mãos no fogo" pelo Barça e explica que o clube não tinha necessidade de comprar árbitros."Colocaria as mãos no fogo pelo Barcelona. Não foram comprados árbitros. Se queres comprar um árbitro pagas com dinheiro debaixo da mesa. Não pagas ao vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros e com fatura", explicou Piqué esta terça-feira, numa entrevista à RAC1."Obviamente não sei se pagaram ao Enríquez Negreira e se houve relatórios, que devem ter sido feitos para os treinadores, principalmente os estrangeiros, porque nós aqui conhecemos os árbitros. Nunca conheci esse senhor nem o seu filho", acrescentou.Piqué não aceita que se coloque me causa a justiça dos títulos conquistados pelo clube naquele período. "Podem rever os jogos e as taças, fomos muito superiores, não dependemos dos árbitros. Passaria olimpicamente, mas entendo que o clube queira defender-se. E também entendo que o Real Madrid se junte à causa, por questões de pressão, mas acho que é mais ruído do que outra coisa. Confio nas pessoas que dirigem o clube."