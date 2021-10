Piqué desabafa após nova derrota do Barcelona: «Não é preciso ser cego para ver o que nos falta»

Gerard Piqué foi o rosto da desilusão do Barcelona após a derrota em Madrid, frente ao Atlético. "Não esperávamos perder e não era o resultado que queríamos. Agora há que descansar, aproveitar a paragem e recomeçar", afirmou o central espanhol, após a partida.





"Não começámos bem o jogo, mas tentámos, fomos corajosos e eles fizeram dois golos. Podíamos estar a jogar três horas e não marcávamos um golo. A situação está má e não há mais nada a fazer do que trabalhar e voltar ainda com mais força", acrescentou.Piqué considerou que a situação do Barça "não é um problema único, há vários". "Não é preciso ser cego para ver o que nos falta. Mas vamos recuperar destes tempos difíceis. O ambiente no balneário é bom, há vontade de dar a volta à situação e não podemos deixar afectar pelo ruído que há entre o presidente e o treinador", justificou o defesa.