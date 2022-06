Piqué desafia Laporta: «Traz o melhor central do Mundo que será meu suplente»

Um jornalista espanhol do programa 'Onze', do canal Esports 3, contou que Xavi e Joan Laporta tiveram uma conversa com Gerard Piqué, avisando-o que tinha de "recuperar-se fisicamente" e que "não pode ter tantas guerras abertas".Xavi Torres garante que o central prometeu ao treinador e ao presidente do Barcelona que "vai descer à terra e afastar-se dos negócios durante dois anos".No mesmo programa foi revelado que Laporta informou Piqué que o Barcelona pretende contratar um central de primeiro nível, mas o defesa respondeu: "Vou ser titular. Traz o melhor central do mundo, virá para ser suplente", terá dito Piqué ao presidente.Piqué tem 35 anos e mais dois anos de contrato com o Barcelona.