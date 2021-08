Piqué e a relação com Bartomeu: «Sentimo-nos enganados»

Após aceitar baixar o salário para o Barcelona poder inscrever jogadores na LaLiga, Gerard Piqué, desvendou que os restantes capitães vão seguir o seu exemplo para ajudar o clube a "poder faturar mais e contratar mais jogadores". O defesa admitiu ainda na rede de streaming Twitch que alguns jogadores se sentiram "enganados" com a presidência de Bartomeu no clube.





"Estou a jogar por quatro dólares!", disse Piqué durante a conversa com Ibai Lamos em tom de brincadeira. "Eles contactaram os capitães, fomos muito abertos. O Europeu passou, começaram os contactos e os interesses alinharam-se. Os dias estavam a acabar e ainda havia vários jogadores que precisavam de ser inscritos. Ficou decidido que seria eu e hoje os jogadores puderam jogar. Nos próximos dias o resto ficará oficial. Temos que ser gratos. O Barcelona fez-nos grandes. Eu fui o primeiro, mas vão se seguir os outros capitães e vai ser um alívio. O clube vai poder faturar mais e poderá contratar mais jogadores e investir. O clube tem que ter essa capacidade e neste mercado tem sido difícil"O capitão da equipa blaugrana abordou ainda a relação do plantel com o antigo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, admitindo não ser a melhor. "Sentimo-nos enganados e com Laporta a ordem está a ser posta em prática. O presidente assume o comando e toma decisões".O jogador falou ainda daassumindo ser "um golpe que não se esperava". "Conheço-o desde os 13 anos e fez com que todos fôssemos melhores. Há que aceitá-lo porque é a realidade. Há que tentar dar um passo em frente para nos mantermos competitivos. Desejo-lhe sorte e veremos o que podemos fazer na LaLiga e na Champions League".O Barcelonano primeiro jogo da era-pós Messi e que ficou também marcado pelo regresso do público aos estádios. "A Real Sociedad é uma grande equipa e passámos 70 minutos a jogar um ótimo futebol. Voltámos de um período relacionado ao Leo e à sua saída e esta vitória dá-nos muita confiança. Nada mais será o mesmo, mas temos uma equipa para animar as pessoas, para competir até ao final da temporada. Hoje é o primeiro passo. As pessoas aos poucos vão-se conectar com a equipa", concluiu.