Piqué e a última época de Guardiola no Barcelona: «Mourinho desgastou-nos a todos»

Gerard Piqué foi esta segunda-feira o primeiro convidado da nova temporada do programa de rádio 'La Sotana', onde o defesa-central catalão foi convidado a abordar alguns temas sensíveis que orbitam na atmosfera do Barcelona, como a saída de Lionel Messi, a passagem de Bartomeu pela direção do clube e ainda o título perdido para o Real Madrid de José Mourinho, que por pouco não fez o ex-internacional pela Espanha mudar-se para um novo clube.

"Na última temporada de Guardiola houve muita tensão. Creio que Mourinho desgastou-nos a todos. Pep exige controlo máximo em tudo. Eu estava a começar a sair com a Shakira e tudo mudou com ele. Tive muita pressão e até pensei em ir embora na temporada 2011/12. Sofri muito nesse último ano com Pep", começou por contar Gerard Piqué.

Saída de Lionel Messi

"Laporta chamou-nos a todos para informar-nos. O clube estava na expectativa para ver o que se ia suceder com Messi porque o acordo já estava tratado. Os capitães [da equipa] baixaram o salário para que as novas contratações pudessem ser inscritas na Liga. Renunciei uma parte do meu salário, o fixo mas também o variável."

Bartomeu, o pior presidente da história do Barcelona?

"Não estou capacitado para dizer se foi o pior presidente da história do clube. Todos temos culpa, mas é certo que o clube não foi no caminho que todos os culé queriam. Estou convencido que nos próximos cinco ou dez anos serão muito bons para o Barcelona", disse.