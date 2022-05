Piqué e os anos de Mourinho no Real Madrid: «Ia cumprimentar o Casillas e ele nem me falava»

Gerard Piqué continua a dar que falar fora dos relvados e, desta vez, apareceu no programa 'The Overlap'para ser entrevistado por Gary Neville. O jogador espanhol falou sobre vários temas que o acompanharam durante a já longa carreira, mas foram as revelações sobre os anos em que José Mourinho treinou o Real Madrid que mais chamaram à atenção.A rivalidade entre o português e Pep Guardiola teve vários episódios de tensão e, segundo conta o central blaugrana, as ondas de choque chegaram até ao balneário da seleção espanhola: "Ia cumprimentar o Iker [Casillas] e ele nem me dirigia a palavra. Tivemos de fazer um exercício entre os jogadores do Barcelona e Real Madrid para restabelecer os laços". Gerard Piqué culpa os jogos mentais do técnico luso, que "é capaz de entrar na cabeça dos jogadores e convencê-los de que os rivais os odeiam."Tudo começou com o "banho de realidade" que Mourinho sofreu "da primeira vez que foi ao Camp Nou e perdeu por 5-0." A partir daí, considera Piqué, o treinador português começou uma estratégia mais crispada: "A cada conferência de imprensa pressionava mais um bocado e, talvez, até tenha sido demasiado para o Guardiola." Polémicas que, segundo o catalão, "nada tinha a ver com futebol".