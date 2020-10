Piqué explica renovação com o Barcelona numa altura em que as críticas aumentam

A decisão de renovar com o Barcelona num altura em que o balneário está em 'guerra' com Bartomeu por causa da intenção de reduzir os salários continua a valer muitas críticas a Piqué. O defesa justifica-se agora em entrevista ao 'La Vanguardia'.





"São coisas diferentes. A título pessoal cada jogador é livre para aceitar voluntariamente a proposta que cada clube lhe fizer. Outra coisa é que te obriguem de forma unilateral e que façam as coisas como têm feito. Aí estou totalmente em desacordo", refere"Como capitão defendo os interesses da equipa. Somos um balneário unido, ainda que digam que não", prossegue, destacando que "houve várias reuniões com o grupo", onde tudo foi explicado.Piqué condena a situação que o clube vive e lamenta que os jogadores não sejam defendidos. "É uma barbaridade que o clube tenha gasto dinheiro para nos criticar", diz numa alusão ao caso Barçagate, em que o clube contratou uma empresa especialista em redes sociais para criticar os pesos pesados do clube.