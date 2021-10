Piqué lesionado é baixa certa para o jogo com o Dínamo Kiev

As coisas no Barcelona vão de mal a pior. Depois do despedimento de Ronald Koeman, o conjunto blaugrana fez o primeiro jogo, frente ao Alavés, tendo empatado 1-1. Contudo, o resultado não foi a única má noticia. Piqué saiu com queixas e, segundo uma nota lançada pelo clube este domingo, o central espanhol tem um estiramento na perna direita e falhará o confronto a meio da semana com o Dínamo Kiev.





Este sábado, após o encontro, o clube tinha informado que o defesa sofria de uma sobrecarga na perna direita e que estava pendente de mais provas para saber o impacto exato da lesão e, consequentemente, saber se estaria disponível para o encontro da Liga dos Campeões, esta terça-feira, na capital ucraniana.Os testes vieram confirmar os piores receios da equipa médica e o estiramento na perna direita fará com que Piqué possa falhar mais jogos. Para já, está confirmada a baixa do jogador, em jogo do grupo do Benfica, e deverá ser substituído pelo francês Clément Lenglet.Recorde-se que na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona derrotou o Dínamo Kiev, em Camp Nou, com um golo de Gerard Piqué.