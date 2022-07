Piqué pediu ao presidente da Federação para mudar jogo da seleção por causa de... ténis e Shakira

Depois de um pequeno período de acalmia, o jornal 'El Confidencial' revelou esta sexta-feira novos áudios de conversas privadas de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, e de Gerard Piqué, e que tanto deram que falar no passado. A mais recente conversa também promete causar polémica, já que nela é possível ouvir-se o defesa do Barcelona a pedir a mudança de data de um jogo da seleção espanhola em novembro de 2019, por causa da Taça Davis e também da sua então mulher Shakira."Rubi, temos de falar de um tema que é muito importante para mim. Tens de fazer-me este favor, dê por onde der. Explico-te: sei que há um Espanha-Roménia no Wanda [Metropolitano] na segunda-feira, 18 de novembro. Nesse dia começa a Taça Davis em Madrid. A Shakira fará a inauguração, cantará, vamos fazer um show do c..., de tarde haverá jogos. Claro, se é no mesmo dia do jogo no Wanda, vamos canibalizar-nos os dois... Não sei qual é o calendário anterior, se se pode mudar para domingo, que seria perfeito, não sei se jogamos sexta ou quinta... Olhemos ao calendário, mas sei que ainda não colocaste bilhetes à venda e que seria possível mudar. Por isso, analisa", disse Piqué nessa conversa. Em resposta, Rubiales em nenhum momento nega o favor ao defesa. "Ok, vou ver se é possível. Não sei se será, mas é possível que tentemos", disse o presidente da RFEF.Ainda assim, apesar do pedido feito por Piqué, o encontro acabou mesmo por disputar-se na data original, já que se tratava da última jornada da fase de qualificação para o Euro'2020 e os encontros do grupos teriam de ser todos disputados ao mesmo tempo.