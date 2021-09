Piqué reage à derrota do Barcelona frente ao Bayern: «É o que há...»

Mais uma página difícil no arranque de temporada do Barcelona. Os blaugrana saíram derrotados na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Bayern, em Camp Nou (0-3), e, após a partida, Gerard Piqué mostrou-se algo apreensivo, garantindo que os alemães "foram mais sólidos", anulando por completo a formação espanhola.





"É um resultado volumoso, um mau resultado. Na primeira parte até competimos, mas entraram muitos rapazes de 18 anos. É o que há... Estou convencido que vai ser um ano complicado, mas que acabaremos por conseguir competir. Temos as bases, os rapazes vão acabar por ganhar experiência. É o que há", referiu.Questionado acerca das possibilidades do Barça conquistar a Champions na presente temporada, Piqué garantiu que o clube "não está entre os candidatos". "Já houve vezes em que fomos favoritos e não o conseguimos. O futebol muda rápido, são estados de espírito. Eles foram sólidos, e nós somos o que somos. É a realidade. Não quero dar desculpas, somos o Barça e continuaremos a competir. Este mês será muito importante".O internacional espanhol aproveitou ainda para comentar os assobios dos adeptos a Sergi Roberto, capitão de equipa, que jogou fora de posição. "Dói-me muito porque conheço a pessoa, é um ser humano espetacular. Gostaria de relembrar as pessoas que não é um lateral".