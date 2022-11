Piqué recusou cerimónia de despedida proposta por Laporta: imprensa espanhola avança novos dados

Apesar de ter contrato com o Barcelona até 2024, Gerard Piqué decidiu quinta-feira que já não tem motivos para continuar e vai terminar a carreira. O inesperado anúncio do central catalão, de 35 anos, surgiu através das redes sociais. Já esta sexta-feira, a imprensa espanhola dá conta de como esta decisão apanhou os companheiros de equipa de surpresa.De acordo com a 'Marca', Piqué anunciou a sua intenção a Laporta, presidente do Barcelona, na semana passada, "explicando-lhe que o melhor era deixar o clube face à forma como se estava a desenrolar toda a situação". "O presidente aceitou e quis que fosse preparada uma cerimónia de despedida numa conferência de imprensa em que estivessem presentes o jogador e o clube. Piqué não quis. Tem outros planos e assim o demonstrou com o vídeo que colocou nas redes sociais, anunciando o seu adeus", escreve o jornal espanhol.O diário diz também que Piqué vai prescindir de um ano e meio de salários."Vocês, culés, sempre me deram tudo. Agora que os sonhos de criança estão realizados, quero dizer-vos que é hora de fechar este ciclo. Sempre disse que depois do Barcelona não haveria outra equipa, e assim será. Este sábado será o meu último jogo no Camp Nou", referiu o defesa que além do Barça apenas conheceu o Manchester United e o Saragoça no início da carreira profissional. "Passarei a ser mais um adepto do clube, apoiarei a equipa, transmitirei o meu amor pelo Barça aos meus filhos, tal como a minha família fez comigo. Já me conhecem, mais tarde ou mais cedo voltarei. Vemo-nos no Camp Nou", acrescentou ainda Piqué, que nunca escondeu a ambição de se tornar presidente do clube depois de pendurar as chuteiras.