Piqué revela (sem querer...) que Bojan vai pendurar as chuteiras

Gerard Piqué disse mais do que devia (ou queria...) na transmissão em direto da Kings League e revelou que Bojan Krkic, antiga promessa do Barcelona, vai despedir-se dos relvados na próxima quinta-feira e haverá mesmo uma cerimónia em Camp Nou.Bojan começou a jogar profissionalmente no clube culé em 2005 – onde era comparado a Lionel Messi – e, com 32 anos e sem clube desde 2022, vai pendurar as chuteiras. O jogador teve passagens na Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alavés, Montreal e, por fim, no Vissel Kobe.