Piqué: «Se Koeman me disser que não conta comigo, acabou!»

Gerard Piqué abordou vários aspetos da atualidade do Barcelona numa conversa com Ibai Llanos - celebridade espanhola da internet -, e deixou uma certeza: se Ronald Koeman lhe disser que já não conta com ele, o defesa, de 34 anos, pendura as botas.





"O dia em que deixar de jogar no Barcelona, deixarei o futebol, jamais irei para outra equipa. Se o Koeman me disser que não conta comigo, acabou! Só me apaixona jogar no Barça, agora não teria motivação para vestir outra camisola", garantiu o central.E se houvesse uma proposta do outro mundo? "Não iria porque no momento da carreira em que estou não é uma questão de dinheiro. É impagável estar em casa, tenho a minha família, amigos, o clube da minha vida... Isto é impagável. Por muito dinheiro que te deem. O dinheiro não te dá mais felicidade. Aqui temos tudo. No fundo temos de encontrar a nossa felicidade e para mim é esta."O jogador falou também dos reforços para esta época. "Haaland? Não faço ideia, oxalá viesse. Quero que os grandes jogadores estejam connosco, mas isso é uma decisão do clube. Eles saberão, explicou.Já sobre Agüero, mostrou-se feliz com a chegada do argentino. "Já nos dávamos bem antes. Há alguns anos começámos a falar pelas redes sociais. Joguei o Mundial de sub-20 contra ele porque somos da mesma geração, de 87. É um bom tipo. O Messi fala muito bem dele."