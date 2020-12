Pjanic: «O Cristiano Ronaldo é um atleta mas o Messi é um extraterrestre»

Miralem Pjanic teve um privilégio que poucos tiveram: jogou ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O médio bósnio do Barcelona, ex-jogador da Juventus, contou numa entrevista ao canal de youtube 'Mundo Maldini' o que pensa dos dois craques.





"Com o passar do tempo vamos valorizando o que estes dois jogadores têm conseguido fazer nos últimos dois anos. Eles são incríveis", considerou Pjanic.Depois, sobre o português, referiu: "Como pessoa e como jogador é espectacular. É um autêntico atleta, que cuida de todos os detalhes."Já Messi diz ser "um extraterrestre". "É um fenómeno absoluto, capaz de fazer qualquer coisa com a bola". O bósnio assegura que o argentino está "muito focado e motivado no Barça". "Temos de o ajudar no seu jogo".O Barcelona recebe hoje a Juventus, na Liga dos Campeões, e os dois craques voltam a 'medir forças' em campo.