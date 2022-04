Polacos avançam que Lewandowski já chegou a acordo com o Barcelona

O futuro de Lewandowski tem sido tema de discussão no futebol europeu nas últimas semanas, mas na Polónia já se avança esta segunda-feira com o novo destino do avançado. Segundo o TVP Sport, o jogador do Bayern já terá chegado a acordo com o Barcelona e terá inclusive comunicado ao seu atual clube a decisão de se desvincular dos bávaros (com quem tinha contrato até 2023) no verão.

Segundo aquela publicação, Lewandowski acertou (e fechou) todas as condições do seu contrato através de uma chamada telefónica com os representantes do Barça.





Recorde-se que o jogador, de 33 anos, não está feliz com a forma como tem sido tratado pelo emblema alemão e vê assim com bons olhos uma mudança para outro campeonato.