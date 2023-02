Polémica no Barcelona: ex-'vice' do Comité de Árbitros pode ser ilibado por 'princípio de Alzheimer'

O 'El Español' avança, esta terça-feira, que Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Federação espanhola que terá recebido 1,4 milhões de euros do Barcelona entre 2016 e 2018 - e mais de 6 M€ entre 2001 e 2018 -, poderá ser ilibado das acusações por "sofrer um princípio de Alzheimer".De acordo com a mesma fonte, que cita o relatório médico apresentado pelo advogado de Negreira, "o antigo vice-presidente do Comité de Árbitros exerceu o seu direito de não testemunhar, e dependendo do grau da sua doença, pode não ter responsabilidade criminal caso o Ministério Público leve as suas investigações até um juiz".Recorde-se que Enríquez Negreira e o filho já terão falado com as autoridades e, em declarações à Cadena SER, o antigo árbitro garantiu nunca ter favorecido o Barcelona. As verbas transferidas, contou, deveram-se a um trabalho de assessoria, que consistia em explicar aos jogadores como deviam comportar-se com os árbitros durante os jogos. Dava-lhes também indicações específicas, em função de cada juiz.