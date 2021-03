Polícia faz buscas nas instalações do Barcelona

A imprensa espanhola revela esta segunda-feira que as instalações do Barcelona estão a ser alvo de buscas no âmbito do 'Barçagate'. Os escritórios foram encerrados para facilitar a ação das autoridades.





O 'Barçagate' diz respeito a um caso em que alegadamente o clube terá contratado uma empresa, a 'I3 Ventures', durante três anos, com o intuito de denegrir publicamente a imagem de alguns jogadores e opositores.Um grupo de oito sócios apresentou uma denúncia, que foi admitida por um juiz de Barcelona em junho do ano passado.