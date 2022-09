Por que Griezmann marca e joga tão pouco? Barcelona suspeita de artimanha do At. Madrid

A imprensa espanhola avança este sábado que o departamento jurídico do Barcelona está a estudar a situação de Antoine Griezmann no Atlético Madrid. Os blaugrana suspeitam que os colchoneros estão a agir de má fé, para não acionarem a cláusula de compra do passe do jogador, fixada em 40 milhões de euros.Griezmann jogou apenas 30 minutos em cada um dos três encontros que o clube de Madrid realizou esta temporada, tendo marcado em dois deles. O francês entrou em campo sempre ao minuto 63, supostamente para não contar como um jogo disputado.No acordo de empréstimo assinado pelos dois clubes, o Atlético Madrid terá a obrigação de comprar o passe de Griezmann a partir do momento em que o jogador tenha entre 12 a 14 jogos com mais de 60 minutos, oferecendo ao avançado dois anos de contrato, com um dos salários mais altos do plantel.O Barcelona pretende saber se o tempo de jogo de Griezmann no Atlético Madrid é uma decisão do treinador, Diego Simeone, ou se vem de cima, da direção do clube.