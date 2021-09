Presidente do Barcelona vai ao treino falar com jogadores antes da viagem para Lisboa

A imprensa espanhola relata que Joan Laporta esteve esta manhã no treino do Barcelona, antes da viagem da equipa para Lisboa, onde amanhã defronta o Benfica, na Liga dos Campeões.





O presidente dos blaugrana, escreve o 'As', deixou uma mensagem de ânimo aos jogadores, à semelhança do que já tinha feito antes do encontro com o Bayern Munique, que os catalães acabaram por perder por 3-0.Laporta terá lembrado que a equipa mostrou diante do Lavante qual o caminho que deve seguir, sendo que o presidente terá encontrado um ambiente menos tenso depois dessa vitória para o campeonato no fim de semana.O futuro de Ronald Koeman é que permanece incerto. Os resultados periclitantes na LaLiga e a derrota na Champions colocaram o treinador na corda bamba, a necessitar de uma vitória no Estádio da Luz para ganhar fulgor.