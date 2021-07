Principal patrocinador do Barcelona pede explicações por causa de vídeo polémico

Era o que mais faltava ao Barcelona... Para lá de todos os problemas financeiros que tem vivido, que deixaram até o clube sem possibilidade de inscrever jogadores por ter superado o teto salarial, o clube catalão vê-se agora envolvido numa polémica com o principal patrocinador, a Rakuten. Tudo por causa de um vídeo de 2019, que agora voltou a circular nas redes sociais, onde Antoine Griezmann e Ousmané Dembélé assumem uma postura considerada racista no decurso da digressão feita pelos catalães nesse ano ao Japão.





Nas redes sociais, Hiroshi Mikitani, presidente da empresa japonesa, deixou bem clara a sua insatisfação e prometeu tentar esclarecer o sucedido. "Como patrocinador do clube e organizador da viagem, lamento imenso que os jogadores do Barcelona tenham feito comentários discriminatórios. Tendo em conta que a Rakuten apoiaram a filosofia do Barcelona e patrocinaram o clube, tais declarações são inaceitáveis seja em que circunstância for e iremos protestar formalmente contra o clube, colocando os dois pontos de vista em cima da mesa".No vídeo em causa, Dembelé filma o momento em que os funcionários do hotel surgem no quarto para solucionar um problema na televisão. Aí, o avançado volta-se para o colega e questiona-o entre risos: "Todas estas caras feias só para que possas jogar PES. Não tens vergonha?". Em seguida, apos alguns segundos de silêncio (misturados com risos), Dembelé acrescentou: "Que tipo de linguagem de atrasado é esta? Estás tecnologicamente avançado no teu país ou não?".Na redes sociais, ambos os jogadores já apresentaram um pedido de desculpas, deixando claro que nunca tiveram intenção de ofender a cultura japonesa.