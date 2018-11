Rafinha desfalca Barcelona com rotura dos ligamentos cruzados

Rafinha enfrenta uma paragem prolongada, depois de sofrer uma rotura dos ligamentos cruzados anteriores do joelho esquerdo, anunciou hoje o clube catalão em comunicado.O médio brasileiro lesionou-se durante o empate em casa do Atlético de Madrid (1-1), sendo que os exames médicos hoje realizados confirmaram a lesão, mas não o tempo de paragem, que se prevê de longa duração.É a segunda vez que Rafinha sofre uma lesão do género, depois de em 2015 ter sofrido o mesmo problema, mas no joelho direito, ficando de fora, então, durante seis meses.O brasileiro junta-se ao espanhol Sergi Roberto, que substituiu ao intervalo no sábado, na lista de indisponíveis dos 'culés', que já não podem contar com Sergi Samper, o belga Thomas Vermaelen, o brasileiro Philippe Coutinho e o croata Ivan Rakitic.