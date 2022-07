Raphinha estreia-se no Barcelona e já atira farpas ao rival: «Somos melhores que o Real Madrid»

Raphinha estreou-se pelo Barcelona com um golo e duas assistências no jogo de preparação diante do Inter Miami, nos Estados Unidos, e não perdeu a oportunidade de 'alfinetar' o Real Madrid, próximo adversários dos blaugrana na digressão aos Estados Unidos.Quando lhe perguntaram se gostaria de marcar um golo aos merengues, na partida terá lugar na madrugada de domingo, em Las Vegas, o extremo brasileiro nem hesitou: "Claro que sim. Marcar dá confiança e frente ao uma equipa como o Real Madrid ainda mais. Para mim, somos melhores que o Real Madrid", atirou.Sobre a sua estreia, o jogador que os catalães contrataram ao Leeds não podia estar mais contente. "Estou muito feliz por marcar o meu primeiro golo e por as coisas me terem saído bem. Senti-me bem e espero continuar assim."