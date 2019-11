Rakitic:«Tiraram-me a bola e sinto-me triste»

Ivan Rakitic não escondeu o desagrado pelo momento atual no Barcelona, no qual tem estado afastado das principais escolhas do técnico Ernesto Valverde. Com apenas 10 jogos pelos blaugrana esta época, o médio croata confessou-se triste no emblema da Cidade Condal, em entrevista ao programa de Jorge Valdano na Movistar.





"Como posso desfrutar? Jogando futebol... é como digo muitas vezes, como se sente a minha filha pequena quando lhe tiras um brinquedo? Sente-se triste. Eu sinto-me igual, tiraram-me a bola e sinto-me triste", garantiu Rakitic, que abandonou esta terça-feira o treino da seleção croata com dores no tendão de Aquiles, estando em dúvida para a deslocação do Barcelona ao terreno do Cartagena. "Gosto de mostrar os meus sentimentos. Quando tenho de chorar, choro. Quando é para celebrar, celebro", lembrou."Respeito as decisões do treinador e do clube, mas penso que dei muito nestes cinco anos e pouco que levo aqui. Quero continuar a desfrutar, e isso é o mais importante para mim. Tenho 31 anos, não tenho 38, e sinto-me no meu melhor momento", rematou.