Raphinha está a chegar ao Barcelona

O Barcelona está muito perto de fechar a terceira contratação da temporada. Depois de muita indefinição, Raphinha, extremo brasileiro com passagens por Sporting e Vitória de Guimarães, vai chegar do Leeds United a troco de 58 milhões de euros no imediato, mais 10 M€ por objetivos.

De acordo com a imprensa espanhola, as negociações chegaram ontem a bom porto, com os ingleses a aceitar a proposta formal dos blaugrana, depois de vários meses de conversações. A permanência do Leeds na Premier League fez aumentar o preço do internacional brasileiro, cujo contrato incluía uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros em caso de despromoção. A vontade do jogador em rumar a Camp Nou foi decisiva para o desfecho do negócio, sobretudo com a aproximação de outros emblemas com maior poderio financeiro. O diário ‘Sport’ revela que foi essa ambição que levou o clube a consentir que Rapinha não viajasse com a equipa para o estágio de pré-temporada na Austrália e até a descartar uma oferta mais vantajosa do Chelsea. De resto, a britânica ‘Sky Sports’ avança que os blues já pensam num novo alvo, com Serge Gnabry, do Bayern, a surgir como prioridade.

Agora, falta apenas ultimar os derradeiros detalhes para que o brasileiro se junte ao central Andreas Christensen e ao médio Frank Kessié na lista de reforços do Barça para a próxima época. O objetivo é que o acordo esteja firmado ainda esta semana, para que o extremo fique à disposição de Xavi a tempo da integrar a digressão aos EUA, no dia 19.