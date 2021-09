Regresso de Ansu Fati 'travado': jovem craque falha duelo com o Benfica

Ainda vai demorar o tão esperado regresso de Ansu Fati aos relvados. Ausente desde novembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho, o jovem de 18 anos já trabalhava com os colegas de equipa no Barcelona e apontava-se que pudesse regressar ainda neste mês de setembro, mas segundo o 'AS' houve uma mudança de planos e o mais certo é o avançado apenas estar disponível em outubro.





Na base desta decisão está o entendimento entre médicos e treinadores em relação à necessidade de abrandar o ritmo de recuperação, de forma a não apressar um processo já de si bastante complexo. O 'AS' escreve que a maior prova dessa mudança de planos surgiu esta quarta-feira, quando o novo número 10 não foi chamado para jogar diante do El Prat, numa partida de preparação na qual participaram alguns jogadores que não foram às seleções.De acordo com o mesmo jornal, o plano passa então por atrasar esse regresso até outubro, para depois da jornada das seleções, sendo por isso certa a ausência nos jogos com Bayern Munique e Benfica (na Luz), ambos da Liga dos Campeões, mas também diante de Granada, Cádiz, Levante e Atlético Madrid, da Liga. A data alvo agora será, ao que tudo indica, 17 de outubro, na receção ao Valencia.