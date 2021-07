Renato Sanches ganha força para reforçar o Barcelona

O jornal 'AS' revela que Renato Sanches passou a ser o plano B do Barcelona para reforçar o plantel caso a troca entre Griezmann e Saúl não chegue a bom porto. De acordo com o diário espanhol, a ideia do Barça passaria por receber o ex-Benfica por empréstimo, mas com uma opção de compra obrigatória. Tudo por conta da débil situação financeira dos culé, que não têm forma de investir numa contratação em definitivo nesta fase.





Nesse campo, escreve o 'AS', o Barcelona confia na capacidade de intermediação para desbloquear a operação junto do Lille, com o compromisso de no final da temporada avançarem para a compra em definitivo, numa altura em que esperam já ter os cofres bem mais aliviados pelo regresso do público às bancadas. Avaliado em 30 milhões de euros, o médio português de 23 anos tem contrato com o Lille até 2023.Renato Sanches, refira-se, é um jogador que encaixa como uma luva naquilo que Ronald Koeman quer para a sua equipa: um médio potente, dinâmico, com bom remate e perfil físico. Saúl seria a opção principal, mas em face das complicações que estão a ser encontradas para 'combinar' o negócio com Griezmann, poderá ser o português, uma as figuras recentes na caminhada lusa no Euro'2020, a solução encontrada...