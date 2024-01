Rendimento de João Félix "caiu a pique" e Barcelona "congela" negociações com Atlético Madrid

O jornal catalão 'Sport' escreve esta terça-feira que o Barcelona está com dúvidas em relação a João Félix. Dúvidas se deve ou não iniciar negociações com o Atlético Madrid para a permanência do português nos blaugrana além do final da época, quando termina o contrato de cedência do português por parte dos colchoneros.O rendimento de Félix em campo "caiu a pique", escreve o mesmo jornal, coincidindo que a quebra da equipa. "Perdeu a titularidade e volta a mostrar a irregularidade que tem acompanhado a sua carreira." Por isso, os avanços que o Barcelona e Jorge Mendes deviam fazer este mês de janeiro, com vista à sua continuidade no clube estão "congelados". "Há dúvidas na equipa técnica, apesar de o clube ainda querer mantê-lo. Há um debate interno e por agora não se fechará nada."O português entrou no Barcelona a todo o gás, mas "chegou o mês de dezembro e João Félix foi desaparecendo". Xavi deixou não o colocou a titular em dois jogos da Liga e na Taça do Rei, anteontem, diante do Barbastro, alinhou de início, mas "o seu jogo foi errático e acabou por ser substituído na segunda parte, depois de trazer pouco ao ataque e de cometer erros preocupantes".A ideia inicial do Barcelona era prolongar o empréstimo por mais uma época, com opção de compra obrigatória no verão de 2025, apesar de o Atlético Madrid querer consumar a venda já em 2024. Mas a negociação não vai avançar, pois os catalães querem ver se o rendimento do português melhora nos próximos tempos.A direção desportiva dos blaugrana acredita que Félix vai acabar por dar alegrias ao clube e que este momento por que passa é fugaz, acrescenta o 'Sport'. "Tudo depende agora do João".