Resolve-se o impasse: Xavi e Barcelona chegam-se à frente e pagam os 5 milhões da rescisão

Novo avanço na mudança de Xavi para o banco do Barcelona: segundo a imprensa espanhola, o treinador e o clube catalão terão acordado pagar a meias os 5 milhões de euros da cláusula de rescisão do seu contrato, exigidos pelo Al Sadd.O clube qatari emitiu um comunicado a dar conta da saída de Xavi para o Barcelona, mediante o pagamento da cláusula, o que deixou os blaugrana boquiabertos, pois não tinham acedido pagar nada. O comunicado foi entendido na Catalunha como uma forma de pressão, mas ao que parece acabou por resultar.Segundo o jornal 'Sport', o clube tem os 5 milhões em caixa, mas não os pode pagar nesta altura, pois isso afetaria o equilíbrio do 'fair play' financeiro. Por isso a solução terá sido dividir a 'despesa' com o treinador.O 'Mundo Deportivo' acrescenta que Xavi não vai ficar propriamente a perder. O treinador vai recuperar os 2,5 milhões que terá de pagar em ações promocionais como embaixador do Qatar.Acrescenta a imprensa da Catalunha que o acordo está quase fechado e que não faltará muito para Xavi ser oficializado como novo treinador do Barcelona.