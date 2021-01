Revelação de informação confidencial leva advogados de Messi a querer processar Bartomeu

Messi viu este domingo toda a informação sobre o seu contrato com o Barcelona escancarado nas páginas do 'El Mundo' e agora pode avançar para a justiça. O contrato assinado em 2017 refere que o clube catalão teria de pagar um total de 555 milhões de euros ao argentino, entre salários fixos (61,3 milhões por temporada) e bónus por rendimento.





De acordo com a 'Marca', os advogados do avançado do Barcelona estão dispostos a avançar com um processo contra quem divulgou a informação - já que o contrato estaria protegido por uma cláusula de confidencialidade.Apesar de o Barcelona já ter emitido um comunicado rejeitando qualquer responsabilidade na divulgação dos documentos confidências, Josep Maria Bartomeu e Óscar Grau podem ter de vir a responder em tribunal pelo caso, assim como Carles Tusquets.Apenas cinco pessoas teriam conhecimento dos detalhes do contrato de Messi, entre eles Bartomeu e Óscar Grau - que se encarregaram de assinar o contrato - e Carles Tusquets, presidente da comissão de gestão do clube.O vínculo termina no final da época e, de acordo com os documentos a que o referido jornal teve acesso, o clube catalão teria de pagar um total de 555 milhões de euros ao argentino, entre salários fixos (61,3 milhões por temporada) e bónus por rendimento.