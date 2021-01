Espanhóis revelam detalhes do "contrato faraónico de Messi que arruina o Barcelona"

O jornal ‘El Mundo’ revela na edição deste domingo os detalhes do astronómico contrato que Messi assinou com o Barcelona em 2017.





O vínculo termina no final da época e, de acordo com os documentos a que o referido jornal teve acesso, o clube catalão teria de pagar um total de 555 milhões de euros ao argentino, entre salários fixos (61,3 milhões por temporada) e bónus por rendimento.Logo na assinatura, em novembro de 2017, Messi garantiu um prémio de 115 M€. E como recompensa pela lealdade, terá embolsado mais 77 M€. Ao longo das quatro épocas, La Pulga terá recebido cerca de 138 M€ anuais.De acordo com os valores apontados pelo 'El Mundo', no contrato laboral de La Pulga há várias variáveis que lhe permitem encaixes astronómicos, desde o facto de jogar um determinado número de partidas (60%, que lhe valem) ou simplesmente a vitória no The Best, que garantiria a cada anoHá também bónus em função do desempenho coletivo, como por exemplo o apuramento para a Champions () ou a passagem nas várias rondas da prova da UEFA - a presença nos 'quartos' e 'meias', por exemplo, rende cada uma. Caso vença a prova, o argentino receberia. Já a conquista da Liga espanhola vale um prémio fixo dee a Taça do ReiPara lá dos valores acima, que dizem respeito ao contrato laboral, Leo Messi garantia igualmente um extra relativo aos mesmos feitos em. Neste particular, os 60% de jogos por temporada garantiriam um extra dee a vitória no The Best permitiria encaixar maisO desempenho coletivo também teria efeitos neste contrato paralelo, com um bónus dea ser pago pelo apuramento para a Champions, tal como a passagem a cada ronda da prova milionária -pelos 'oitavos',pelos 'quartos' epelas 'meias; a final valee a conquista da prova. Já a conquista da Liga renderiaadicionais e a da Taça do ReiContas feitas, segundo a tabela que poderá consultar acima, Leo Messi encaixou até ao momentoem função destas variáveis do contrato laboral (em 2018/19 conseguiu ganhar 10M€, por exemplo) e ainda maisdo contrato de imagem (ao qual ainda acrescenta um valor fixo anual de).