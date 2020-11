Rivaldo: «Esta vai ser a última época de Messi no Barcelona»

Rivaldo acredita que Lionel Messi vai mesmo deixar o Barcelona no final da época. O brasileiro, antigo jogador culé, considera que o clube não tem nesta altura condições para segurar o argentino.





"Não imagino como é que a nova direção o pode convencer a dar um passo atrás na decisão de sair quando vê que o Barcelona não tem grandes recursos para o reter", considerou Rivaldo.E prosseguiu: "O Messi vai ter propostas melhores de outras equipas. Se a isso juntarmos o facto de o Barcelona estar a aplicar cortes salariais e de ele ter querido sair no final da época, a situação torna-se complexa", acrescentou.Rivaldo considera que só os resultados desportivos podem convencer Messi a continuar em Camp Nou: "Só se ganharem a Champions ou o campeonato esta época. Ou se o Koeman conseguir fazer uma equipa que jogue bem futebol, só assim consigo imaginar Messi a reconsiderar. De qualquer forma, temo que esta seja a sua última época no Barcelona."E será que Neymar pode vir a ser o substituto do argentino? "Penso que o Neymar pode voltar um dia, mas este não é o momento."