Rivaldo pede Neymar e 'atira': «O Barcelona tem de contratar jogadores com fome de vitória»

Rivaldo abordou a humilhante eliminação do Barcelona frente ao Bayern, esta sexta-feira (8-2), considerando que "o problema do Barcelona é contratar jogadores muito caros que não marcam a diferença".





O brasileiro foi mais longe e deixou um exemplo. "Neymar é o jogador adequado para o Barcelona, tem uma personalidade forte e não se importa que o Messi esteja ao seu lado, ao contrário de outros, que se intimidam com a sua presença. O Barcelona tem de contratar jogadores com fome de vitória e que tenham ambição. Em jogos como este não se pode apostar só em Messi e esperar que ele resolva tudo sozinho", frisou citado pelo 'Sport'.Através das suas redes sociais, Rivaldo deu os parabéns ao Bayern e sublinhou a necessidade de "trocar a equipa técnica, alguns diretores e principalmente trazer jogadores de muita qualidade e personalidade, com sangue nos olhos".