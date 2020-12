Rivaldo recorda saída do Barcelona: «Poderia ter sido um caso como o de Figo»

Considerado uma lenda do Barcelona, o brasileiro Rivaldo confessa que nunca teria rejeitado uma proposta do rival Real Madrid só por ter jogado na formação catalã. Em declarações ao 'AS', o antigo internacional brasileiro recorda que poderia ter protagonizado um caso semelhante ao de Luís Figo, que trocou o Barcelona pelo Real Madrid, no verão de 2000.





"Na realidade, a opção de assinar pelo Real Madrid nunca foi tão séria como foi dito, porque rapidamente cheguei a acordo com o AC Milan e o Real Madrid recusou-se a igualar a oferta dos italianos, por isso não precisei de pensar muito nisso", recorda Rivaldo, confessando: "Nunca teria rejeitado o Real Madrid só por ter jogado no Barcelona, por melhor relação que tenha com o Barcelona, e que seja o meu clube na Europa. Naquela altura [em 2002], estava sem clube, porque tínhamos acordado terminar o contrato, e não podia rejeitar propostas."



"Sei que, se tivesse assinado pelo Real Madrid, teria sido um caso semelhante ao de Figo, mas acabou por não acontecer", diz.