Ronald Araújo após empate do Barcelona: «O golo que sofremos foi uma cagada minha»

O Barcelona não foi além de um empate diante do Eibar (1-1), muito por força de um erro de Ronald Araújo, que deu no golo de Kike García. No final do jogo o defesa uruguaio dos blaugrana penitenciou-se pelo sucedido.





"A verdade é que é uma lástima não termos ganho o jogo e conquistado os três pontos, que era o mais importante", admitiu o jogador, aos microfones da Barça TV e da Movistar. "O golo que sofremos foi uma cagada minha que não pode acontecer."Araújo não deita, de qualquer forma, a toalha ao chão. "Temos de ter confiança para trabalhar e para nos levantarmos. Somos o Barcelona e temos de lutar até ao final, mas não podemos cometer tantos erros, que são um problema claro de concentração."O Barcelona é 6.º na classificação da LaLiga, a 7 pontos dos líderes Atlético Madrid e Real Madrid.