Ronald Koeman e a saída Messi do Barcelona: «Temos de fechar o livro»

Ronald Koeman admitiu que o Barcelona tem de "fechar o livro" em relação à saída de Messi para poder "focar-se na nova época". Em entrevista à 'ESPN', o treinador garantiu que o clube está concentrado "no futuro" e "não no que aconteceu nos últimos dias" com a saída do argentino para o Paris Saint Germain.





"Temos de perceber que há sempre um fim para um jogador. Temos de fechar o livro porque agora temos de nos focar na nova época", disse o treinador.A saída de Messi para o Paris Saint Germain foi uma surpresa para todos, inclusivé para o treinador holandês, que admitiu saber da "situação difícil entre o clube, o Leo Messi e a Liga" para manter o argentino no Barcelona. "Eu sabia que era por causa da situação financeira do clube, o que torna tudo mais difícil", assumiu.Koeman mostrou-se desapontado com a saída do argentino, admitindo que "significou muito para o clube". "Acho que foi difícil porque não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar sobre o Leo Messi, o melhor do mundo ao longo de várias épocas. Estamos todos desapontados que não vai jogar por nós. Mas ok, tens de mudar rapidamente porque não podes ficar desapontado com o início da nova temporada".O Barcelona inicia a nova época este domingo, frente à Real Sociedad, e para Koeman o "objetivo é sempre ganhar troféus, vencer o campeonato e fazer uma boa prestação na Champions League". "Clubes como o Barcelona não têm temporadas sem ganhar algo. Nós sabemos, e as pessoas do futebol sabem, que será mais difícil"."Teremos mais dificuldades para marcar golos. Messi marcou 30 na temporada passada. Portanto, outros devem contribuir mais e dar o próximo passo, agora é mais sobre a equipa do que sobre os jogadores individualmente. Nem sempre é um jogador, tens que fazer um conjunto. Esperamos ter de volta futebolistas como o Ansu Fati e o Coutinho, para termos uma equipa ainda mais forte. Vamos trabalhar mais para alcançarmos o que as pessoas esperam de nós", concluiu.