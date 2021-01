Ronald Koeman: «Entendo Messi. Não sei quantas faltas fizeram sobre ele antes»

Lionel Messi viu este domingo, na final da Supertaça de Espanha (troféu que foi conquistado pelo Athletic Bilbao), o primeiro cartão vermelho da sua carreira em jogos pelo Barcelona após uma agressão a Villalibre, jogador da formação basca.

No final da partida, Ronald Koeman analisou a atitude do seu jogador, afirmando entender a ação do astro argentino para com o adversário.

Um momento pouco visto: Messi perdeu a cabeça e foi expulso por agressão



"Entendo Messi. Não sei quantas faltas fizeram sobre ele antes [da agressão]. É normal que um jogador sofra faltas quando tenta driblar. Tenho de ver o lance", começou por dizer o técnico holandês, antes de ser questionado sobre a condição física do camisola '10' para a partida desde domingo.

"Creio que depois de tantos anos, ele saberá melhor do que ninguém quando está pronto ou não para jogar. Falei com ele [antes do jogo] e disse-me que estava em condições para começar a partida", terminou.