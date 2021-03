Ronald Koeman: «Messi não pode ter dúvidas sobre o futuro desta equipa»

O Barcelona disse esta quarta-feira 'adeus' à Liga dos Campeões ao empatar (1-1) diante do Paris Saint-Germain, depois da derrota (1-4) sofrida na primeira mão da eliminatória.

No final da partida, Ronald Koeman elogiou a atitude da equipa, mesmo sabendo que a tarefa que tinha em mãos era difícil de completar, afirmando que Lionel Messi não pode ter dúvidas sobre a qualidade que a equipa tem, numa altura em que a continuidade do argentino em Camp Nou ainda não foi assegurada.

"Leo vê já há algum tempo que a equipa tem vindo a melhor com as alterações que temos feito, jovens com qualidade e grande futuro. Messi não pode ter dúvidas sobre o futuro desta equipa", começou por dizer o técnico holandês, dizendo que o lance do penálti acabou por ser fundamental para o desfecho da eliminatória.

"O penálti é um momento importante. A segunda parte teria sido muito diferente mas são coisas que acontecem. Há que destacar a atitude da equipa. É o mais importante. Estamos tristes [pela eliminação]", acrescentou.

"A equipa teve um desgaste enorme. Faltou-nos um pouco de sorte em algumas jogadas. O guarda-redes deles foi o melhor em campo. Tivemos oportunidades mas não soubemos aproveitá-las", terminou.