Ronald Koeman: «Não sei nada sobre Messi»

Depois de uns dias de férias - em que esteve no casamento do filho, no Algarve, bem como no jogo da Holanda com a Áustria - Ronald Koeman regressou a Barcelona e, no aeroporto, acabou por ser confrontado pelos jornalistas sobre a atualidade dos blaugrana, sobretudo no que diz respeito à situação de Lionel Messi, que ainda não renovou o contrato.





"Não sei nada sobre Messi. O clube está a tentar chegar a um acordo porque é muito importante", disse o treinador holandês.Sobre Memphis Depay, jogador já garantido pelo clube catalão, o técnico não se alongou muito. "É uma boa contratação, como o Kun [Agüero], o Emerson e o Eric García".Inquirido se o clube vai fazer mais contratações, Koeman não quis abrir muito o jogo. "Não é bom estar a falar de posições. Globalmente estamos a tentar melhorar o nosso plantel; para aspirar ao máximo é preciso melhorar as coisas."