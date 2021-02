Ronald Koeman: «O problema é sempre o mesmo. Não conseguimos matar o jogo»

Ronald Koeman não conseguia disfarçar o seu descontentamento após o empate do Barcelona frente ao Cádiz de forma dramática.





"O problema é sempre o mesmo: não resolvemos o jogo antes do fim. Tivemos duas ou três oportunidades, mas não matámos o jogo. É uma deceção. Precisávamos de ganhar. Perdemos uma grande oportunidade depois da derrota do Atlético. Não ganhámos e é uma deceção grande."Não gosto de culpar jogadores individualmente, mas não estivemos bem no ataque. Criámos muitas ocasiões para fazer o segundo golo e nunca conseguimos. Também tínhamos de defender melhor, conseguir segurar a vantagem", afirmou o técnico.Ainda assim, Koeman continua a acreditar na conquista do título. "Não acho que seja mais complicado lutar agora pelo título do que já era antes deste jogo, pela diferença de pontos que há. Já vimos que nenhuma equipa é imbatível. Ainda temos hipóteses, mas é claro que já deixámos escapar pontos importantes para podermos lutar por algo mais", concluiu o técnico.