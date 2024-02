Ronald Koeman: «Ser treinador do Barcelona é um ataque à saúde mental»

Ronald Koeman viveu um dos piores momentos da história recente do Barcelona, com a pandemia e a saída de Lionel Messi, por isso entende a frustração de Xavi, que já anunciou que vai deixar a liderança da equipa blaugrana no final da época."Ser treinador do Barcelona é um ataque à saúde mental. É muito mais divertido ser jogador do Barça do que treinador e o Xavi, como catalão e filho do clube, seguramente que sentiu isso", explicou o técnico holandês ao 'Good Morning Eredivisie', que enquanto futebolista também vestiu a camisola culé."Foi o trabalho mais difícil que já tive", acrescentou o antigo treinador do Benfica. "A imprensa aponta-te uma arma. Se as coisas não correrem bem a culpa é do treinador. Também sofri esse stress e e essa pressão."