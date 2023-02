Rummenigge e o 'Caso Negreira': «Sempre que jogávamos em Espanha sentia uma sensação estranha»

Nos últimos dias, muito se tem falado do 'Caso Negreira', no qual o Barcelona é acusado de pagar um total de 6,6 milhões de euros a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação espanhola de futebol. Agora foi Karl-Heinz Rummenigge, antigo presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, a abordar o caso."Ri quando li esta notícia, mas não me surpreende. Sempre que jogávamos em Espanha sentia uma sensação estranha", contou, em entrevista ao 'Corriere dello Sport'."São coisas inaceitáveis que não afetam apenas as competições nacionais. A questão da arbitragem também deve ser tratada com muita seriedade e respeito", referiu.