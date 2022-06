«Sabem que Lewandowski, Bernardo Silva e Raphinha não vêm para o Barcelona, certo?»

Sabeu que no vindran ni Lewandowski, ni Koundé, ni Raphinha, ni Bernardo Silva oi? Ho sabeu oi? — Toni Freixa (@tonifreixa) June 21, 2022

Toni Freixa, antigo candidato à presidência do Barcelona, recorreu esta terça-feira às redes sociais para dar a sua opinião relativamente aos alvos dos catalães no mercado de verão, considerando que o clube não vai conseguir contratar nenhum dos jogadores a que se propõe, entre os quais Lewandowski e Bernardo Silva."Vocês sabem que Lewandowski, Koundé, Raphinha e Bernardo Silva não vêm? Têm noção disso, certo?", escreveu Freixa no Twitter.Recorde-se que, tal como avisou recentemente Eduard Romeu, vice-presidente económico dos catalães, a frágil situação financeira do clube não permite a contratação imediata do avançado polaco , e o mesmo deverá acontecer com Bernardo Silva.