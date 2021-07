Saiba quanto está a perder Messi por dia desde que terminou contrato com o Barcelona

Lionel Messi está sem clube desde o primeiro dia deste mês, algo que acontece pela primeira vez na carreira do astro argentino. A situação ainda não foi resolvida e o futuro do avançado continua por definir. O que é certo é que, a continuar assim, Messi está a perder 100 mil euros por dia, segundo os franceses do 'L'Équipe'.





O jornal gaulês chegou a essa conclusão partindo de uma publicação do 'El Mundo', em janeiro último, que dava conta que o jogador de 34 anos recebia 138,90 milhões de euros brutos por época. Assim sendo, se Messi e o Barcelona tivessem chegado a acordo para prolongar o vínculo do avançado aos blaugrana, o craque receberia 100 mil euros líquidos por dia. Uma quantia que o argentino está assim a perder à medida que passam os dias.Por agora Messi está focado na seleção argentina, pela qual se prepara para disputar a final da Copa América, marcada para esta madrugada (1h00), frente ao Brasil.