Saída a custo zero do Barcelona ou... "acumular lesões": espanhóis revelam plano de Agüero

Continuam as ondas de choque pela saída de Leo Messi. Ainda abalados pela situação em torno de La Pulga, com todos os efeitos colaterais associados, desde jogadores assobiados até à contestação da direção, agora o Barcelona vê-se a braços com a vontade de um dos seus reforços para a nova temporada de partir sem sequer jogar. O desejo de Kun Agüero já era conhecido, por se sentir "enganado" por Joan Laporta, mas agora chegam novas informações que dão conta de um plano... peculiar.





A revelação foi feita pela Cadena SER, no seu programa 'El Sanedrín'. "Houve uma reunião na sexta-feira entre o clube e o representante. Não sei se será uma saída fácil, mesmo ainda não estando inscrito. Sair sem jogar? Pode acontecer... A minha sensação é de que Agüero quer sair grátis do Barcelona e, se não conseguir, irá acumulando lesões", revelou Sique Rodríguez, jornalista especializado da emissora em temas vinculados ao Barcelona.Curiosamente, esta informação surge no mesmo dia em que o Barça confirma uma lesão de Agüero, no caso uma rotura tendinosa no gémeo interno da perna direita, que o fará estar fora dos relvados cerca de 10 semanas, até finais do mês de outubro.Recorde-se que o antigo avançado do Manchester City foi a primeira contratação na era Laporta - eleito presidente em março último - no Barcelona, tendo assinado por duas épocas com o intuito de jogar ao lado de Messi, algo que não se vai confirmar agora e pode fragilizar o projeto liderado pelo atual líder do emblema catalão.