Saída de Dembélé obriga a pagar 5 milhões ao... Borussia Dortmund

Era o que mais faltava... Deve ter sido esta a reação dos responsáveis do Barcelona ao tomarem conhecimento de que a desejada saída de Ousmane Dembélé irá dar (ainda mais) prejuízo aos seus cofres. Em causa, segundo revela a alemã Sport1, está uma cláusula que o Borussia Dortmund reservou aquando da venda em 2017, que garante o pagamento de 5 milhões de euros caso o avançado francês deixasse o clube catalão antes do término do primeiro vínculo assinado - que é válido até final da atual temporada.Quer isto dizer que, para lá de ter pago 143 milhões de euros por um jogador que acumulou mais problemas extra-jogo do que propriamente momentos positivos do ponto de vista desportivo, o Barcelona vai ser obrigado a uma compensação inesperada, que irá, contas feitas, fazer a transferência de 2017 subir aos 148 milhões de euros.Lembre-se que o diretor desportivo Mateu Alemany indicou na quinta-feira a porta da saída ao francês , comunicando ao seu empresário que deverá deixar o clube neste defeso. Uma postura que levou a uma dura reação do avançado , claramente desagradado com a forma de agir dos catalães. E a novela ainda continua...