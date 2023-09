Salário de João Félix no Barcelona continua a dar que falar: «Não é verdade. É muito mais»

Continua a dar que falar o empréstimo de João Félix para o Barcelona. Depois de Enric Masip ter dito que o valor que o clube catalão paga ao português é "ridículo" , Javier Tebas veio esta quinta-feira esclarecer a situação, com uma explicação algo confusa sobre como é, afinal, definido o valor para os efeitos de teto salarial."Quando o senhor Masip diz isso, não está a dizer a verdade ou não sabe do que fala, porque não é assim. Não é verdade. É muito mais. Que queriam pagar 400 mil euros no início da operação, é possível. Mas o que custa ao Barcelona no seu limite do plantel é muito mais. Não podemos dizer quanto vai pagar, mas é muito mais. Acontece muitas vezes com empréstimos de clubes vinculados, a La Liga analisa o valor e os seus efeitos no custo da La Liga é o valor que a La Liga define. Para nós, o que o João Félix recebe não é o que o Barcelona lhe paga, mas sim aquilo que o jogador deve receber, que é muito mais do que os 400 mil euros que dizem que lhe pagam, porque também há outro clube implicado. E depois há ainda o preço do empréstimo. Para nós, não são 400 mil euros, é muito mais do que isso", enfatizou Javier Tebas.Em seguida, Javier Gómez, diretor geral do organismo e o 'pai' do controlo económico da La Liga, explicou de forma mais clara aquilo que o presidente tinha dito. "Uma coisa é o que os clubes pagam aos jogadores, depois há uma avaliação interna na La liga, que se adapta a esses contratos. Analisamos esse contrato muito bem. O Barcelona paga um dinheiro ao João Félix que é bastante inferior ao que nós valorizamos. Na Segunda Divisão está regulado por um artigo e na Primeira Divisão fazem-se valorizações pelo preço de mercado. E o que define o gasto é o preço do mercado. Não fizemos a avaliação pelo preço que está a ser pago. Uma coisa é o que diz o contrato e outra é como nós o valorizamos", esclareceu.