«Se Messi quisesse ficar no Barcelona já o teria dito»

O futuro próximo de Lionel Messi continua a ser uma incógnita: ficará o craque argentino no Barcelona ou deixará os blaugrana? As opiniões dividem-se, mas José Antonio Camacho acredita que o avançado já tem a sua escolha feita.





"Há três meses as coisas estavam muito claras, agora nem tanto, e acho que se Messi quisesse ficar já teria dito que algo com a chegada de Joan Laporta", disse, citado pelo 'Mundo Deportivo'.O antigo treinador do Benfica e ex-selecionador de Espanha anteviu igualmente o Real Madrid-Barcelona do próximo sábado (20 horas). "Atualmente, vejo o Real Madrid bem, num estado em que não estava há um mês. A vitória sobre o Liverpool pode ajudar a enfrentar o clássico. Qualquer resultado é bom, exceto a derrota. Na teoria, neste jogo, o Real Madrid tem mais necessidade neste momento. Mesmo assim, para a Liga, respeito por quem vai primeiro, neste caso o Atlético", terminou.