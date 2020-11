«Se não gostas, a porta é ali»: a discussão entre Setién e Messi

São cada vez mais as informações sobre um alegado desentendimento entre Quique Setién e Lionel Messi, com o argentino a puxar dos galões de estrela do clube. Durante o último fim de semana, numa entrevista, o ex-treinador do Barcelona abordou o poder que o camisola 10 da formação catalã tem no clube e na influência que exercia sobre a estrutura, e esta segunda-feira o programa 'Què T'hi Jugues', da rádio espanhola SER Catalunya, divulgou mais pormenores sobre uma alegada discussão, que teria acontecido após o Barça empatar com o Celta de Vigo.





A arrasadora imagem de Messi que é o retrato da noite de pesadelo do Barcelona



"Se não gostas aquilo que digo, a porta é ali", esta terá sido a frase que Setién dirigiu a Messi depois de vários jogadores do plantel terem questionado diretamente as opções táticas do treinador.Certo é que o treinador acabou despedido depois da humilhação imposta pelo Bayern Munique em Lisboa, em jogo da Liga dos Campeões. A imagem deste dia de Messi desolado no balneário correu Mundo e colocou o técnico na porta de saída do clube catalão. a oficialização chegou pouco depois. "O Leo é difícil de gerir e quem sou eu para mudá-lo. Se o aceitaram como é durante anos e nunca o mudaram... (...) Existe uma outra faceta que não a de jogador e que é mais complicada de gerir. Muito mais", admitiu Setién em entrevista ao 'El Pais'.